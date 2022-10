Over twee weken kunnen we eindelijk aan de slag met de ‘opvolger’ van Telltale’s Tales from the Borderlands. Waar het origineel echter een episodische structuur had, zal New Tales from the Borderlands in één keer van begin tot eind te spelen zijn.

Met de aankomende release is het natuurlijk de perfecte tijd om de game wat meer in de schijnwerpers te zetten en dat doet Gearbox nu met de introductie van één van de drie hoofdpersonages, genaamd Fran. Fran maakt gebruik van een handige hoverchair die vol zit met ingebouwde snufjes en accessoires. Fran staat er niet alleen voor, maar wordt vergezeld door Sponsorbot, die er alles aan zal doen om Fran te helpen met haar woedebeheersing.

Al benieuwd naar Fran? Dan kun je de nieuwe trailer hieronder bekijken. New Tales from the Borderlands komt op 21 oktober uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.