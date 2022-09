Tijdens PAX West heeft Gearbox Software meer van New Tales from the Borderlands uit de doeken gedaan, waardoor we een goed beeld van de nieuwe game krijgen. Het gaat om een trailer die de drie personages voorstelt en een video met daarin 18 minuten aan gameplay.

Je kunt beide video’s uiteraard hieronder bekijken en als je meer over New Tales from the Borderlands wilt weten, verwijzen we je graag naar onze preview. De game laat niet heel lang op zich wachten, want op 21 oktober verschijnt New Tales from the Borderlands voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.