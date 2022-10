New Tales from the Borderlands komt over een aantal dagen al uit en om je daar goed op voor te bereiden, is Gearbox begonnen met het introduceren van de personages. Vorige week leerden we Fran wat beter kennen en ditmaal is het de beurt aan de nerveuze wetenschapper Anu.

Anu is een wat introvert personage dat graag het meest veilige, minst agressieve pad bewandelt. Of dat in de praktijk ook zo gaat zijn is een tweede, want samen met haar broer Octavio en Fran zullen ze genoeg gevaar op hun pad tegenkomen.

New Tales from the Borderlands komt op 21 oktober uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kunt de nieuwe trailer hieronder bekijken.