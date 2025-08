Nieuwe Mafia: The Old Country trailer laat nieuwe gameplay zien

Over twee dagen ligt Mafia: The Old Country in de winkels en 2K Games blijft met nieuwe trailers op de proppen komen. Deze keer een trailer waarin de voertuigen en de villa in beeld worden gebracht.

Dit gaat gepaard met allerlei gameplay fragmenten, die verschillende aspecten laten zien waaronder stealth. Kom nog wat meer in de sfeer en check de nieuwe beelden hieronder. Mafia: The Old Country verschijnt vrijdag voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.