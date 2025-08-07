Team Ninja laat weten welke feedback zij van de NioH 3 demo meenemen

NioH 3 kreeg tijdens zijn aankondiging meteen een demo. Deze demo was tot 18 juni te spelen. Team Ninja laat nu weten welke veranderingen zij door zullen voeren, dankzij feedback van het voorproefje.

De demo bleek in ieder geval goed in de smaak te vallen. Meer dan 90% van de deelnemers aan de enquête was er tevreden over. Niet iedereen was het echter over de moeilijkheidsgraad eens. Een derde van de ondervraagden vond de demo namelijk te moeilijk en 56% vond de moeilijkheidsgraad ‘precies goed’.

Dingen die worden aangepast voor de volledige versie zijn als volgt: