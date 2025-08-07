Team Ninja laat weten welke feedback zij van de NioH 3 demo meenemen

NioH 3 kreeg tijdens zijn aankondiging meteen een demo. Deze demo was tot 18 juni te spelen. Team Ninja laat nu weten welke veranderingen zij door zullen voeren, dankzij feedback van het voorproefje.
De demo bleek in ieder geval goed in de smaak te vallen. Meer dan 90% van de deelnemers aan de enquête was er tevreden over. Niet iedereen was het echter over de moeilijkheidsgraad eens. Een derde van de ondervraagden vond de demo namelijk te moeilijk en 56% vond de moeilijkheidsgraad ‘precies goed’.
Dingen die worden aangepast voor de volledige versie zijn als volgt:
- Improve controls in response to high demand from players.
- Improve problem areas in control responsiveness.
- Make controls more customizable by adding options.
- Adjust gimmicks and enemies that were unreasonably difficult.
- Add and improve tutorial visibility.
- Adjust the performance and balance of various actions.
- Improve the overall quality of background graphics.
- Improve the visibility and balance of stages and the open field, and make exploration elements easier to understand and more well-balanced.
- Make notifications and other elements that appear on screen during combat less distracting, and make it possible to dismiss such notifications via button/key input.
- Improve the balance of progression elements.
- Improve the quality of multiplayer mode.