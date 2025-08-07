Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage verschijnt op 30 oktober

Virtua Fighter fans die niet over een pc beschikken, konden afgelopen mei al een kreet van vreugde slaan. Toen werd bekend dat Virtua Fighter 5 ook naar de huidige consoles zou komen. Helaas bleef een releasedatum toen uit. SEGA en Ryu Ga Gotoku Studio hebben daar nu verandering in gebracht. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage verschijnt namelijk op 30 oktober.
Het zal een prijskaartje krijgen van $19,99 wat zeer waarschijnlijk hetzelfde zal zijn in euro’s. De Nintendo Switch 2 zal de game ook krijgen, al is daar de datum nog niet voor onthuld. Een gesloten beta staat gepland voor begin september.
De game bouwt dus verder op Virtua Fighter 5 R.E.V.O., dat eerder dit jaar op pc verscheen. Pc-spelers krijgen bij release automatisch de nieuwe World Stage-update. Spelers die al beschikken over Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown op PS4 kunnen voor slechts $9,99 upgraden, waarbij eerder gekochte uitbreidingen automatisch meeverhuizen.
Daarnaast komt er een uitgebreide 30th Anniversary Edition uit voor $ 49,49 en daarmee krijg je de volgende content:
-
Legendary Pack DLC
-
Yakuza Series Pack DLC
-
30th Anniversary Swimsuit Costume Set (alle characters)
-
Virtua Fighter Pre-Production Secret Materials
-
30th Anniversary Music Selection
-
30th Anniversary Ranking Titles
Wie een pre-order plaatst, krijgt ook het exclusieve “SEGA Genesis Customization Item” als bonus.
Hold up, is dit die Viruta FIghter waarvan ze ergens een jaar geleden een demo filmpje hebben getoond waarbij een gevecht ergens in de achterwijken plaatsvond wat er mega realistisch uitzag? Dat kan toch niet