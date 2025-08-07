Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage verschijnt op 30 oktober

Virtua Fighter fans die niet over een pc beschikken, konden afgelopen mei al een kreet van vreugde slaan. Toen werd bekend dat Virtua Fighter 5 ook naar de huidige consoles zou komen. Helaas bleef een releasedatum toen uit. SEGA en Ryu Ga Gotoku Studio hebben daar nu verandering in gebracht. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage verschijnt namelijk op 30 oktober.

Het zal een prijskaartje krijgen van $19,99 wat zeer waarschijnlijk hetzelfde zal zijn in euro’s. De Nintendo Switch 2 zal de game ook krijgen, al is daar de datum nog niet voor onthuld. Een gesloten beta staat gepland voor begin september.

De game bouwt dus verder op Virtua Fighter 5 R.E.V.O., dat eerder dit jaar op pc verscheen. Pc-spelers krijgen bij release automatisch de nieuwe World Stage-update. Spelers die al beschikken over Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown op PS4 kunnen voor slechts $9,99 upgraden, waarbij eerder gekochte uitbreidingen automatisch meeverhuizen.

Daarnaast komt er een uitgebreide 30th Anniversary Edition uit voor $ 49,49 en daarmee krijg je de volgende content:

Legendary Pack DLC

Yakuza Series Pack DLC

30th Anniversary Swimsuit Costume Set (alle characters)

Virtua Fighter Pre-Production Secret Materials

30th Anniversary Music Selection

30th Anniversary Ranking Titles

Wie een pre-order plaatst, krijgt ook het exclusieve “SEGA Genesis Customization Item” als bonus.