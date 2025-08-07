Logo
Lost Soul Aside is goud gegaan

PC
Lennard Verhage on 07 August 2025 om 13:37

Ontwikkelaar UltiZero Games werkt al een lange tijd aan Lost Soul Aside. Deze game kreeg een poosje terug een officiële releasedatum en die staat op 29 augustus. Deze datum zal niet meer gaan veranderen, want de ontwikkelaar heeft nu via sociale media aangekondigd dat de game goud is gegaan.

Dit betekent zoveel als dat de ontwikkeling is afgerond en dat de game klaar is om op disc gedrukt te worden, zodat het nadien verscheept kan worden. De ontwikkelaar zal in de tussentijd ongetwijfeld met een day one patch aan de slag gaan en indien zo, dan horen we daar rond de release meer over.

Lost Soul Aside verschijnt op 29 augustus voor de PlayStation 5 en pc.

 

blank
  1. Anoniem-8364's avatar

    Eigenlijk wel benieuwd. Ik wacht het even af.

blank

blank

blank

blank

blank

blank

