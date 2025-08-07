Alle nieuwe Nintendo Indie World Showcase aankondigingen op een rij



Vanmiddag hield Nintendo een nieuwe Indie World presentatie, waarin verschillende kleinere games werden getoond. Mocht je de gehele presentatie gemist hebben, maar benieuwd zijn naar alle vertoningen en aankondigingen, dan hebben we hieronder een compleet overzicht.

Little Kitty, Big City

Dit is een gratis content-update voor de hoofdgame die nieuwe gebieden toevoegt aan de wijk waarin Kitty rondhangt. Ontmoet nieuwe personages, probeer nieuwe hoedjes, leer zo goed mogelijk honden na te doen, gebruik nieuwe fotofuncties en meer. Daarnaast kun je je eigen Kitty onder meer aanpassen met nieuwe oogjes, vachtkleuren en patronen. Haal kattenkwaad uit in stijl in deze hapklare open wereld vol verrassingen. Deze gratis update voor Little Kitty, Big City verschijnt dit jaar op de Nintendo Switch.

Mina The Hollower

Duik in een angstwekkende wereld vol actie en avontuur als Mina, een beroemde Hollower die op een wanhopige missie is om een vervloekt eiland te redden. Graaf je een weg voorbij gevaren en monsters, mep vijanden met je zweep uit beeld en maak slim gebruik van een groeiend arsenaal aan wapens en gadgets. Verken een enorme wereld vol pixelperfecte graphics, meesterlijke gameplay, beestachtige bazen en aanstekelijke muziek. Maak kennis met een cast van bizarre personages, ontdek geheimen en breng het licht terug naar de alomtegenwoordige duisternis in deze gloednieuwe game van de ontwikkelaars van Shovel Knight. Begin je reis met een gratis demo van de game die vandaag verkrijgbaar is in de Nintendo eShop. De vorderingen die je in de demo maakt, blijven bewaard zodat je verder kunt spelen waar je gebleven was als Mina the Hollower op 31 oktober op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch verschijnt.

Is This Seat Taken?

Aan het gangpad of bij het raam? Aan de bar of op een bank? In je uppie of in het middelpunt? Is This Seat Taken? is een gezellige, ontspannen puzzelgame waarin jij bepaalt wie waar zit. Of het nu om de bioscoop, een volle bus, een bruiloftsreceptie of een krappe taxi gaat, elke plek introduceert nieuwe personages met specifieke voorkeuren om rekening mee te houden. Zoek naar de beste oplossingen om kieskeurige personages met uiteenlopende karakters tevreden te stellen. Kun jij elke ruimte optimaal benutten om iedereen het perfecte plekje te bieden? Is This Seat Taken? verschijnt vandaag in eerste instantie als een exclusieve consolegame op de Nintendo Switch.

Herdling

Vertrek op een grote bergexpeditie met een kudde zachtaardige beesten genaamd Calicorns. Overwin griezelige gevaren en verrassende obstakels terwijl je een bergpad beklimt richting het mysterie op de top in Herdling, een gloednieuw avontuur dat draait om overleving, vriendschap en vertrouwen. Deze game komt voort uit een samenwerking tussen Okomotive, de makers van de sfeervolle, veelgeprezen FAR-games, en Panic, de uitgevers van Firewatch. Beleef een avontuur als nooit tevoren wanneer Herdling op 14 augustus op de Nintendo Switch uitkomt. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

Well Dweller

Diep in het bos, op de bodem van een put, leeft het enige wezen dat dapper genoeg is om zich tegen de koningin te verzetten. Als Glimmer, een kleine vogel gewapend met een lucifer, moet je de kwaadaardige koningin verbranden om je familie te redden. Reis door een koddig maar morbide sprookjeslandschap vol charmante personages en gevaarlijke vijanden. Verzamel voorwerpen om je vaardigheden te verbeteren en gebruik je lucifer om angstaanjagende beesten te verslaan. Zo moet je jezelf een weg door dit avontuur banen om weer met je familie herenigd te worden. Los puzzels op, ontdek geheimen en ontrafel de mysteries die schuilgaan in dit verrotte koninkrijk. Sla je vleugels uit als een schijnbaar weinig voorstellende kleine held wanneer Well Dweller in 2026 op de Nintendo Switch verschijnt.

Ultimate Sheep Raccoon

Bouw samen met je vrienden chaotische racebanen en cross er vervolgens met malle boerderijdieren overheen in Ultimate Sheep Raccoon, de spirituele opvolger van de partyplatformgame Ultimate Chicken Horse. In deze chaotische partygame kun je obstakels, hellingen en valstrikken aan de banen toevoegen om er vervolgens overheen te racen terwijl je power-ups verzamelt, gevaren ontwijkt en waanzinnige stunts uitvoert. Kies uit terugkerende dieren als Chicken, Horse, Sheep en Raccoon, of speel als een van de nieuwe boerderijvrienden en doe mee aan races voor maximaal acht spelers, zowel lokaal als online. Bouw je eigen levels, deel ze online en stel je eigen playlists samen. Ultimate Sheep Raccoon verschijnt deze winter op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

BALL x PIT

Blokken breken, ballen fuseren en een basis bouwen. Dat vind je allemaal in de survival-roguelite BALL x PIT. Breid je boerderijcomplex uit, oogst grondstoffen en rekruteer unieke helden om je te helpen in je gevaarlijke zoektocht naar rijkdommen. Met meer dan 60 willekeurige ballen om te gebruiken en samen te smelten, kun je krachtige combinaties ontdekken die je helpen bij je missie om het gevallen Ballbylon te herbouwen. BALL x PIT verschijnt op 15 oktober op de Nintendo Switch en later dit najaar op de Nintendo Switch 2.

Content Warning

Streef naar bekendheid al kost het je je leven. In Content Warning, een coöphorrorgame voor twee tot vier spelers, verken je de monsterlijke diepten van de Old World, waar je allerlei enge dingen moet filmen om beroemd te worden. Elke run duurt drie dagen en hoe meer angstaanjagende beelden je vastlegt, hoe meer kijkers je video’s zullen opleveren. Probeer te ontsnappen met je content (en vrienden) en maak je klaar om reclame-inkomsten binnen te harken. Content Warning verschijnt in 2026 op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

Glaciered

65 miljoen jaar in de toekomst heeft een eeuwige winter het oppervlak van de planeet omhuld met een dikke laag ijs. Dat geldt ook voor de zeeën, waarin zich inmiddels een nieuwe diersoort genaamd Tuai heeft ontwikkeld die afstamt van vogels en dinosauriërs. Speel als een Tuai in deze futuristische, aquatische actiegame waarin je een mysterieuze onderwaterwereld verkent en het opneemt tegen gevaarlijke zeedieren in dynamische realtime-gevechten. Ontketen de kracht van de vogel- en dinosaurusbloedlijnen van de Tuai om de aarde in deze vreemde nieuwe ijstijd te redden. Suis door de zeeën aan het einde der tijden wanneer Glaciered deze winter in eerste instantie als exclusieve consolegame op de Nintendo Switch 2 verschijnt.

Neverway

Nadat Fiona haar baan heeft opgezegd, begint ze een nieuw leven op een boerderij en wordt ze de onsterfelijke bode van een dode godheid. Probeer je leven bij elkaar te houden in Neverway, een nachtmerrieachtige levenssim-RPG, mede geregisseerd door de pixelartist van Celeste, met muziek van Disasterpeace, de componist van Fez en Hyper Light Drifter. Neem deel aan razendsnelle gevechten tijdens je verkenningstochten door een post-apocalyptische wereld vol gevaarlijke wezens en charmante personages om vriendschap mee te sluiten, romances mee aan te gaan of te bedonderen. Oogst, vis en kook om je leven weer op te bouwen en je schulden af te lossen wanneer Neverway in 2026 op de Nintendo Switch verschijnt.

UFO 50

Een buitenaards leuke verzameling van 50 eenspeler- en multiplayergames in uiteenlopende genres, van platformers en shoot-‘em-ups tot puzzelgames, roguelites en meer. Deze titel verschijnt vandaag in eerste instantie als exclusieve consolegame voor de Nintendo Switch.

Tiny Bookshop

Een knusse managementgame waarin je op sfeervolle locaties je winkeltje met tweedehands boeken opzet en kennismaakt met de lokale bevolking. Deze titel verschijnt vandaag op de Nintendo Switch.

Strange Antiquities

Een vervolg op Strange Horticulture, waarin je als beheerder van een winkel die occulte antiquiteiten verkoopt, te maken krijgt met vreemde gebeurtenissen en duistere mysteries. Deze game verschijnt op 17 september op de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

OPUS: Prism Peak

Een verhalende fotoavonturengame in een mysterieuze droomwereld. Spelers maken daar kennis met een raadselachtig meisje en moeten door de zoeker van hun camera op zoek gaan naar verborgen waarheden. Deze game verschijnt dit najaar in eerste instantie als exclusieve consolegame op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

Go-Go-Town!

Hierin dien je als burgemeester een vervallen toeristenstadje op te bouwen, repareren en transformeren tot een succesvol draaiende stad. Deze game verschijnt in de lente van 2026 in eerste instantie als exclusieve consolegame op de Nintendo Switch.

Caves of Qud

Een 2D turn-based roguelike die zich afspeelt in een wereld die barst van de biologische diversiteit. Probeer te overleven in een diepgaande gesimuleerde wereld van intelligente planten en mutanten wanneer deze game komende winter als exclusieve consolegame op de Nintendo Switch verschijnt.

Undusted: Letters from the Past

Een knusse, hartverwarmende oppoetsgame die een ontroerend familieverleden onthult terwijl je verschillende voorwerpen in hun oorspronkelijke staat herstelt. Deze game verschijnt in oktober op de Nintendo Switch.

Winter Burrow

Een survivalgame waarin je als een klein muisje terugkeert om in het bos het hol uit je jeugd te herstellen, warme truien te breien, taarten te bakken en meer. Deze game verschijnt komende winter op de Nintendo Switch.