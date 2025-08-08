Heretic + Hexen aangekondigd voor alle platformen en direct verkrijgbaar



Tijdens Quakecon heeft ontwikkelaar Nightdive Studios samen met Bethesda Heretic + Hexen aangekondigd en uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De bundel is gratis voor Game Pass abonnees en kost € 14,99 op andere platformen.

Deze heruitgave van klassieke games bevat de originele titels inclusief de uitbreidingen Shadow of the Serpent Riders en Deathkings of the Dark Citadel. Daar heeft de ontwikkelaar nog twee hoofdstukken aan toegevoegd: Heretic: Faith Renewed en Hexen: Vestiges of Grandeur.

Verder is het mogelijk om cross-platform in coöp te spelen en in PvP tot 16 spelers. Speel je liever samen op één scherm, dan is dat mogelijk via split-screen coöp. De resolutie is 4K en er is ondersteuning tot een framerate van 120fps.