Nieuwe video van Cronos: The New Dawn toont veel van het verhaal

Binnen iets minder dan een maand brengt ontwikkelaar Bloober Team, bekend van de Silent Hill 2 Remake, hun nieuwste game uit. Cronos: The New Dawn wordt opnieuw een ijzingwekkende horrorgame, waarin je heel wat gevaren zal moeten trotseren. De ontwikkelaar heeft nu een nieuwe video online geplaatst waarin men uitgebreid vertelt over het verhaal van het spel.

De wereld zoals we ze kennen is niet meer: een catastrofale gebeurtenis vindt plaats in het verleden en de mensheid is helemaal naar de knoppen. Jij moet, als reiziger van ‘The Collective’, terugreizen in de tijd om belangrijke figuren te redden en zo info te verzamelen over hoe het nu verder moet. De makers vertellen uitgebreid over de setting en personages en beantwoorden ook enkele vragen van de fans.

Cronos: The New Dawn verschijnt op 5 september, check de video waarvan sprake hieronder.