Logo
theme-switch

Nieuwe video van Cronos: The New Dawn toont veel van het verhaal

Nintendo
Simon Verbeke on 10 August 2025 om 15:24

blank

Binnen iets minder dan een maand brengt ontwikkelaar Bloober Team, bekend van de Silent Hill 2 Remake, hun nieuwste game uit. Cronos: The New Dawn wordt opnieuw een ijzingwekkende horrorgame, waarin je heel wat gevaren zal moeten trotseren. De ontwikkelaar heeft nu een nieuwe video online geplaatst waarin men uitgebreid vertelt over het verhaal van het spel.

De wereld zoals we ze kennen is niet meer: een catastrofale gebeurtenis vindt plaats in het verleden en de mensheid is helemaal naar de knoppen. Jij moet, als reiziger van ‘The Collective’, terugreizen in de tijd om belangrijke figuren te redden en zo info te verzamelen over hoe het nu verder moet. De makers vertellen uitgebreid over de setting en personages en beantwoorden ook enkele vragen van de fans.

Cronos: The New Dawn verschijnt op 5 september, check de video waarvan sprake hieronder.

Geen reacties

Je bent niet ingelogd op PlaySense, heb je wel een account? Dan kun je hier inloggen. Heb je geen account? Klik hier om te registreren of post anoniem hieronder.

blank
Heb je geen account? Klik hier

Meer Cronos: The New Dawn

Meer
blank 3

Bloober Team toont nog meer gameplay van Cronos: The New Dawn

Bloober Team heeft sinds april van dit jaar verschillende gameplay video’s getoond van Cronos: The New Dawn en daar gaan ze voorlopig nog niet mee stoppen. De Poolse ontwikkelaar heeft namelijk weer nieuwe beelden getoond van de surv...

blank

Patrick Zwarts

blank 4

Cronos: The New Dawn laat heel wat gameplay zien

Bloober Team heeft een gameplay showcase van maar liefst 10 minuten online geplaatst voor hun third-person survival horrorgame, Cronos: The New Dawn. Dit is een psychologische horrorgame waarin spelers een tijdreiziger volgen, The Traveler...

blank

Mattias Huyghebaert

blank 2

Cronos: The New Dawn krijgt een fysieke release op de PS5

Fans van fysieke media met een zwak voor het horrorgenre spitsen best even de oren. Bloober Team heeft namelijk de handen in elkaar geslagen met uitgever Skybound Games Studios om een fysieke release van hun kosmische horrortitel Cronos: T...

blank

Matthias Spapen

blank 1

Cronos: The New Dawn laat nieuwe gameplay beelden op ons los

Bloober Team heeft het helemaal voor elkaar. Na het succes van zijn Silent Hill 2 remake, mag de studio nu zijn tanden zetten in een heruitgave van het eerste deel. Daarnaast werkt het ook nog aan Cronos: The New Dawn, een sciencefiction h...

blank

Matthias Spapen