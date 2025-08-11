Bandai Namco kondigt derde Character Pass aan voor One Piece: Pirate Warriors 4

Bandai Namco heeft een derde Character Pass voor One Piece: Pirate Warriors 4 aangekondigd. Deze pas is vanaf 11 augustus aan te schaffen en zal over een geruime periode nieuwe content naar de game brengen. Het eerste pakket onder deze pas verschijnt dit najaar en het tweede pakket begin 2026.

In totaal mogen spelers per content drop drie nieuwe personages verwachten alsook wat nieuwe kostuums. Rob Lucci (CPo) zit samen met twee andere personages in het eerste pakket en het tweede pakket bevat Enel, King en Z.

Een specifieke releasedatum voor beide pakketten is nog niet bekendgemaakt.