Atlus peilt interesse voor toekomstige releases met vragenlijst

Atlus vraagt ieder jaar feedback aan gamers om zo een beter beeld te krijgen van wat mensen verwachten van het bedrijf. Daarnaast is het ook een kans voor Atlus om de interesse te peilen in games waar ze mogelijk aan gaan werken.

In de survey vraagt het bedrijf bijvoorbeeld welke vervolgen gamers graag zouden zien; zo worden onder andere de Persona-franchise en Metaphor: ReFantazio genoemd. Ook noemt Atlus Raidou Remastered, wat erop wijst dat het bedrijf een nieuwe game in die franchise serieus overweegt.

Een andere interessante vraag is of mensen geïnteresseerd zijn in meer spin-offs, zoals we eerder al hebben gezien bij Persona 5 met Tactica en Strikers. Wil je ook deelnemen aan de survey? Dat kan via deze link. Welke game zou jij graag uit de stal van de Japanse ontwikkelaar zien komen?