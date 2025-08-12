Logo
theme-switch

Ontwikkeling van Control 2 verloopt goed; ligt op schema om volgende mijlpalen te halen

Nieuws
Lennard Verhage on 12 August 2025 om 12:56

blank

Eens per kwartaal geeft ontwikkelaar Remedy Entertainment een update aangaande de ontwikkeling van nieuwe games en zo ook nu. De Finse ontwikkelaar werkt momenteel aan Control 2 en die game ligt vooralsnog netjes op schema.

Bij de laatste update hebben ze aangegeven dat de ontwikkeling goed verloopt om de volgende mijlpalen te bereiken. De focus van de ontwikkeling ligt nu bij de gameplay, omgevingen en missies. Oftewel: het geheel begin nu echt vorm te krijgen.

“Control 2 development is on track towards meeting its next milestones. The focus now is on the gameplay, environments, and missions. Work continues on developing the game into a strong commercial offering.”

Control 2 is in februari dit jaar in volle productie gegaan, maar een releasedatum is nog niet aangekondigd. Verder is ook bekendgemaakt dat de originele game inmiddels meer dan 5 miljoen keer is verkocht.

1 reactie

Je bent niet ingelogd op PlaySense, heb je wel een account? Dan kun je hier inloggen. Heb je geen account? Klik hier om te registreren of post anoniem hieronder.

blank
Heb je geen account? Klik hier

  1. User avatar
    454 XP

    Loved part 1

    0
    @Reply