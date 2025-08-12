Gratis PS5-upgrade voor Hellblade: Senua’s Sacrifice nu beschikbaar

Vandaag is Senua’s Saga: Hellblade 2 voor de PlayStation 5 verschenen, maar dat is niet het enige wat ontwikkelaar Ninja Theory heeft uitgebracht. Ze hebben namelijk ook een upgrade voor de PlayStation 4 game Hellblade: Senua’s Sacrifice online gezet.
Deze upgrade is voor bezitters van de game op de PlayStation 4 gratis, maar kan ook aangeschaft worden voor € 29,99. Mocht je de Senua’s Saga: Hellblade 2 Deluxe Edition aanschaffen, dan zit de PS5-versie van de eerste game erbij inbegrepen.
“This edition also includes the Hellblade: Senua’s Sacrifice Original Soundtrack, so we think it’s a great value package for those of you who are new to the franchise on PlayStation. For those of you who already own the PlayStation 4 release of Hellblade: Senua’s Sacrifice, you can upgrade to the PlayStation 5 version for free.”
Ohh, die pak ik wel effe mee. Ik vermoed niet dat het veel van een upgrade is maar ja.