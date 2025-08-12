Gratis PS5-upgrade voor Hellblade: Senua’s Sacrifice nu beschikbaar

Vandaag is Senua’s Saga: Hellblade 2 voor de PlayStation 5 verschenen, maar dat is niet het enige wat ontwikkelaar Ninja Theory heeft uitgebracht. Ze hebben namelijk ook een upgrade voor de PlayStation 4 game Hellblade: Senua’s Sacrifice online gezet.

Deze upgrade is voor bezitters van de game op de PlayStation 4 gratis, maar kan ook aangeschaft worden voor € 29,99. Mocht je de Senua’s Saga: Hellblade 2 Deluxe Edition aanschaffen, dan zit de PS5-versie van de eerste game erbij inbegrepen.