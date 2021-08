Terwijl we geduldig wachten op de release van Hellblade II, verwent ontwikkelaar Ninja Theory ons nu met een verbeterde versie van hun originele topper, Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Deze nieuwe versie is geoptimaliseerd voor de Xbox Series X|S en brengt heel wat verbeteringen met zich mee. Denk hierbij aan verbeterde visuals, ray tracing en een resolutiemodus. Het goede nieuws houdt niet op, want de update naar deze versie is volledig gratis als je de vorige versie in je bezit hebt. PlayStation valt hierbij echter uit de boot, gezien de ontwikkelaar nu deel uitmaakt van Microsoft. Een update voor pc is momenteel wel in ontwikkeling.

Bekijk een nieuwe trailer hieronder.