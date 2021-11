Hellblade: Senua’s Sacrifice is inmiddels al een paar jaar verkrijgbaar en Ninja Theory werkt ook aan een vervolg, dat in 2022 moet verschijnen. In de tussentijd zijn ze de eerste game echter niet vergeten en dat blijkt wel weer uit de release van een nieuwe update.

Deze update is uitgebracht voor de pc-versie van de game en die brengt een aantal verbeteringen voor de visuele presentatie van de titel. Zo is het nu mogelijk om Hellblade: Senua’s Sacrifice op pc te spelen met ray tracing aan. Dit is mogelijk via de hoogste instelling die je middels een preset kunt activeren.

In die instelling profiteer je ook van betere textures, meer details en andere grafische optimalisaties. De ray tracing bestaat zowel uit reflecties als schaduwen, wat de game aanzienlijk indrukwekkender maakt. In aanvulling daarop beschikt de game nu ook over kleurenblind presets, ondertitel customization en meer.

Meer weten over Hellblade: Senua’s Sacrifice? Check dan hier onze review.