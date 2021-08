Top 5 exclusieve Xbox Series X|S games in 2021 – Microsoft had even tijd nodig om op stoom te komen met de Xbox Series X|S en zodoende hebben we sinds de release nog niet bijster veel exclusieve games zien verschijnen. Op de E3 knalde het bedrijf echter met een pracht van een showcase waar ze het komende jaar hebben uitgestippeld qua nieuwe releases en een ding is duidelijk: je mag absoluut niet klagen met wat er in de pijplijn zit, want ze hebben nogal wat te bieden. Dat allemaal behandelen is misschien een beetje teveel van het goede, daarom hebben we een top vijf van exclusieve Xbox games samengesteld die je in de gaten moet houden. En hieronder vallen natuurlijk niet de minste namen.

Twelve Minutes



Naast de grote games mogen we ook zeker de kleinere titels niet vergeten en een hiervan is het veelbelovende Twelve Minutes van ontwikkelaar Luis Antonio. In Twelve Minutes krijg je te maken met een top-down gameplayervaring die draait om een escalatie nadat een politieagent aanklopt om de vrouw van de protagonist vanwege een moord te arresteren. Dit loopt uit de hand en de vrouw komt samen met haar ongeboren kind om. Nadien begint de tijdsloop opnieuw en krijg je 12 minuten de tijd om met de kennis die je hebt het een en ander te proberen voorkomen, waardoor je uiteindelijk naar een situatie toewerkt die bevredigend is voor iedereen. De manier waarop je dat doet is geheel aan jou en elke sessie duurt exact 12 minuten. Gemakkelijk en snel zal het niet zijn/gaan, want de totale speelduur wordt op zes tot acht uur geschat. Je zult dus veel moeten puzzelen om de fatale afloop die je aanvankelijk voorgeschoteld krijgt om te doen buigen naar een situatie die minder grootschalige gevolgen heeft.

Verschijnt: 19 augustus.

Forza Horizon 5



Ontdek midden Amerika op de meest leuke manier en dat is met exotische auto’s die voor velen financieel in werkelijkheid onbereikbaar zijn. Van Ferrari’s tot Lamborghini’s en van Porsches tot McLarens, alles komt terug in de Forza Horizon 5 line-up en zoals je wellicht van de franchise weet, gaat het om plezier. De zandbak van dienst is Mexico, wat een gevarieerde speelwereld voorschotelt die zowel uit harde als off-road wegen bestaat om je raceplezier op te botvieren. Dat gecombineerd met spectaculaire weerseffecten, indrukwekkende graphics en een focus op samenspel, maakt dat Forza Horizon 5 een van de meest complete en gevarieerde racegames op de Xbox wordt. De trailer van de E3 maakte zeer veel indruk en dit is een van de paradepaardjes van de console dit najaar, die je zeker in de gaten moet houden. Ongeacht je raceliefhebber bent of niet, Forza Horizon 5 biedt voor een ieder wat wils en dat in de mooiste omgevingen ooit.

Verschijnt: 9 november.

CrossfireX



Een nieuwe shooter, daar zeggen we nooit nee tegen en een veelbelovende game voor de Xbox is CrossfireX. Een franchise die al sinds 2007 meegaat en nu met het derde deel de Xbox aan zal doen. Remedy Entertainment kennen we van Max Payne, Control en Alan Wake en zij verzorgen de singleplayer, wat dus ongetwijfeld een boeiend avontuur zal worden. Smilegate Entertainment verzorgt het free-to-play multiplayer aspect en daarvoor worden elementen geleend van Counter-Strike: Global Offensive. Twee teams komen uit voor verschillende facties en moeten objectives voltooien terwijl ze elkaar in de weg zitten en proberen te voorkomen dat het andere team slaagt in z’n doel. CrossfireX beschikt over meerdere multiplayer modi en samen met een singleplayer belooft dit een compleet en mooi pakket te worden. Met CrossfireX tracht men de franchise die vooral in het Oosten erg populair is ook te laten groeien in het Westen.

Verschijnt: Najaar.

Halo Infinite



Oorspronkelijk een launchgame voor de Xbox Series X|S, maar dankzij de nogal lauwe ontvangst bij de presentatie in 2020, heeft men besloten de game uit te stellen. Het doel was een hogere standaard in kwaliteit bereiken en daarvoor neemt men volop de tijd. Voor nu staat Halo: Infinite voor dit najaar gepland en daarmee kunnen we opnieuw met Master Chief aan de slag. Ditmaal in zijn grootste avontuur tot op heden, aldus Microsoft, met als doel om de mensheid wederom te beschermen. Hierbij zal Master Chief een grotere rol in het verhaal spelen dan voorheen en het avontuur moet ook meer menselijk aanvoelen. Naast een singleplayer bevat Halo: Infinite uiteraard ook een multiplayer en dat moet de Halo franchise als multiplayer shooter terug op de kaart zetten. Het is en blijft immers een iconische Xbox franchise, die het best van z’n kunnen gaat laten zien op de nieuwe generatie Xbox consoles.

Verschijnt: Najaar.

Scorn



Survival horror is en blijft een fascinerend genre waar zo nu en dan een nieuwe titel in verschijnt. Eerder dit jaar mochten we Resident Evil 8: Village verwelkomen, de Dead Space Remake is aangekondigd en Xbox gamers kunnen nu uitkijken naar Scorn. Een gloednieuwe titel die je in een mysterieuze wereld plaatst waar mens en machine meer dan ooit met elkaar verbonden zijn. Dit ziet er bij vlagen vrij luguber uit, gezien je regelmatig door gangen en ruimtes gaat die wel wat weg hebben van ingewanden. Ook de monsters die je op je pad tegenkomt zijn niet de meest frisse wezens en dat zorgt voor dat smerige gevoel dat Scorn je probeert te brengen. Terwijl je de wereld verkent, tegen vijanden vecht en puzzels oplost, zul je meer over de wereld ontdekken, wat je uiteindelijke doel is. Gaandeweg doe je telkens nieuwe gebieden aan waar je weer met nieuwe uitdagingen te maken krijgt en dit alles in een non lineaire opzet, waardoor je je eigen helletocht kan vormgeven.

Verschijnt: Najaar.

En daarmee hebben we vijf exclusieve Xbox Series X|S games behandeld, waarvan een groot gedeelte direct vanaf launch bij Xbox Game Pass inbegrepen zit. Kijk jij naar een of meerdere van de bovenstaande games uit of heb je een ander lijstje? Laat het hieronder weten!