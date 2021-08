Top 7 exclusieve Nintendo Switch games in 2021 – Nintendo-consoles koop je niet voor de beste hardware of de technische pracht en praal die je op andere consoles ziet. Nee, Nintendo haalt zijn charme uit zijn eigen exclusives en unieke gameplay die ze met hun platformen aanbieden. Met de Nintendo Switch heeft het bedrijf een megahit in huis en dat trekt natuurlijk veel nieuwe games van third-party ontwikkelaars/uitgevers aan. Daarnaast brengt Nintendo zelf natuurlijk ook het nodige uit eigen stal naar dit platform en in dit artikel kijken we naar een top zeven van exclusieve games die voor dit najaar gepland staan.

No More Heroes III



Een van onze favoriete gekke Japanners, Suda51, heeft een aantal jaar stilgezeten. Maar deze stilte wordt binnenkort keihard doorbroken en dus krijgen we eindelijk No More Heroes III. Travis Touchdown maakt nu zijn échte comeback met de hack & slash gameplay die we gewend zijn. Ook zal Travis weer vrij door Santa Destroy kunnen lopen plus een viertal andere locaties. Waar Travis het in voorgaande delen enkel hoefde op te nemen tegen de beste huurmoordenaars van de wereld, zal hij het nu moeten opnemen tegen de beste van het heelal. Jazeker, we hebben het hier over aliens. Aan creativiteit en maffe shit in ieder geval geen gebrek in deze game.

Verschijnt: 27 augustus.

WarioWare: Get It Together!



We hebben in geen jaren meer een échte Wario-game mogen verwelkomen. Dat komt wellicht omdat Wario het te druk had met het runnen van WarioWare Inc., zijn eigen bedrijf. Wat hij precies doet met zijn bedrijf, dat weet geen mens. Maar zijn bedrijfsvoering zorgt wel altijd voor een hoop geinige microgames, zoals ze worden genoemd. In WarioWare speel je allerlei microgames van slechts enkele seconden. De opdrachten zijn simpel, maar je zal snel moeten schakelen wanneer deze microgames op jouw scherm voorbij flitsen. We hebben WarioWare in het verleden vrijwel uitsluitend op portable consoles van Nintendo kunnen spelen, maar Get It Together! zal natuurlijk ook docked op de Switch werken. En dan begint de échte lol pas, wanneer je samen met een vriend of vriendin deze microgames moet uitspelen.

Verschijnt: 10 september.

Metroid Dread



Hoewel veel mensen natuurlijk hoopten wat meer over Metroid Prime 4 te horen te krijgen tijdens Nintendo’s E3 Direct, kregen we daarentegen een hele andere verrassing voorgeschoteld. Metroid Dread is een game die stiekem al een behoorlijke tijd in ontwikkeling is, maar door Nintendo in de steek werd gelaten door allerlei technische problemen tijdens de ontwikkeling. De Spaanse ontwikkelaar MercurySteam, bekend van de Castlevania: Lords of Shadows games én Metroid: Samus Returns, kreeg de opdracht van Nintendo om Metroid Dread terug tot leven te wekken. En dat lijkt ze zeker te zijn gelukt! Klassieke Metroid gameplay, gecombineerd met een survival aspect wat menig gamer tot wanhoop zal doen drijven. Een uitdagende 2D Metroid met een botermalse besturing en een schitterende grafische stijl… sign us up!

Verschijnt: 8 oktober.

Mario Party Superstars



Denk je aan Nintendo, dan denk je al gauw aan samen op de bank een potje racen in Mario Kart, een potje knokken in Super Smash Bros. of je meest waardevolle vriendschappen ruïneren met Mario Party. In de regel is Mario Party natuurlijk een onschuldig bordspelletje gevuld met vele minigames en een, ahum, gezonde strijd tussen jou en jouw vrienden naar de meeste sterren. Maar mensen die Mario Party wel eens spelen weten dat de strijd nogal verhit kan raken. Met Mario Party Superstars belooft Nintendo ons de beste minigames en speelborden uit alle Mario Party delen, natuurlijk voorzien van een leuke grafische update.

Verschijnt: 29 oktober.

Shin Megami Tensei V



Nu de Persona-serie een grotere following heeft gekregen begint ook de hoofdserie, Shin Megami Tensei, een alsmaar grotere fanbase te krijgen. Op de Nintendo 3DS hebben we de nodige Shin Megami Tensei-titels voorbij zien komen en recent konden we op de Switch, PlayStation 4 én pc terugkeren naar de wereld van Shin Megami Tensei III. We hebben er even op moeten wachten, maar Shin Megami Tensei V is er bijna. Deze game wordt ongetwijfeld één groot feest voor liefhebbers van turn-based JRPG’s en zal, zoals we gewend zijn van de serie, absoluut geen makkelijke game worden. Waar Persona er naast de duistere thema’s vaak ook nog een wat vrolijkere toon op nahoudt, zal Shin Megami Tensei V voornamelijk erg duister zijn. Het is tijd om wederom de wereld te redden van de apocalypse.

Verschijnt: 11 november.

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl



Ook Nintendo heeft de smaak te pakken met remakes, maar in het geval van Pokémon vinden wij dat alles behalve erg. Pokémon Diamond & Pearl stammen inmiddels alweer uit 2007, dus de Sinnoh regio is wat dat betreft wel toe aan een facelift. Als je nog nooit een Pokémon game hebt gespeeld, dan heb je zeker wat gemist. Zelf jouw Pokémons vangen, ze zo veel mogelijk trainen om uiteindelijk de beste te worden terwijl je een grote wereld verkent en het opneemt tegen alle trainers die je tegenkomt. In tegenstelling tot Shin Megami Tensei zijn de Pokémon games juist turn-based JRPG’s, die een erg hoog pick up & play gehalte hebben. Pokémon games blijven gewoon altijd leuk om te spelen en Brilliant Diamond & Shining Pearl zullen hier absoluut geen uitzondering op zijn.

Verschijnt: 19 november.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp



Na jaren van afwezigheid keert Advance Wars eindelijk terug, maar dan wel in de vorm van een remake. Advance Wars en Advance Wars 2: Black Hole Rising zijn allebei volledig opnieuw in elkaar gezet met een modern likje verf voor op de Nintendo Switch. Waarom deze serie zo lang van het strijdtoneel was verdwenen blijft ons een raadsel. Advance Wars speelt namelijk heerlijk weg. Een aparte kijk op het turn-based strategy genre waarin je het tegen de vijand opneemt met jouw soldaten, tanks, vliegtuigen of zelfs oorlogsschepen. Maar dat natuurlijk allemaal in een cartoonesk jasje, het blijft tenslotte Nintendo.

Verschijnt: 3 december.

Zeven prachtige titels om in de gaten te houden dit najaar, want dit zijn stuk voor stuk games die in potentie erg goed zullen scoren. Heb jij een van deze games al op je lijstje staan? Laat het hieronder weten.