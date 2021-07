Een poosje terug kondigde Sony al aan dat ze voor de aankomende PlayStation 5 firmware update een beta programma hadden opgezet. Sinds gisteren krijgen leden van dit programma een uitnodiging en een van de belangrijkste features die getest gaat worden is de uitbreiding van het opslaggeheugen via een extra SSD, waarover je hier gisteren al meer kon lezen.

Nu de beta beschikbaar is zijn er nog meer details naar buiten gekomen en hieruit blijkt dat dit een significante update voor de console betreft die met een hoop nieuwe features en aanpassingen komt. Dit hebben we even op een rijtje gezet:

Optie tot 3D audio via tv-speakers is toegevoegd. Je kunt de akoestiek van je kamer meten via de microfoon op je DualSense controller. Hierdoor kan de optimale afstelling bepaald worden.

De audiokwaliteit van verschillende titels is verbeterd bij het gebruik van 3D audio in combinatie met ondersteunende headsets.

Op het Home scherm en in de bibliotheek worden de platformen per game nu duidelijk aangegeven. Heb je zowel de PS4- als PS5-versie van een bepaalde game geïnstalleerd staan, dan worden deze naast elkaar weergegeven. Iconen geven duidelijk de versie aan.

In Game Base kunnen spelers party tekstchat kijken via het Control Centre menu. Ook is het mogelijk om vanaf hier berichten te versturen en tevens is zichtbaar hoeveel vrienden er online zijn en wat hun status is. Daarnaast kunnen meerdere vrienduitnodigingen tegelijkertijd gemanaged worden.

Via de Trophy tracker kunnen spelers nu vijf Trophies tegelijk per game volgen via het Control Centre. Bij het raadplegen van Trophylijsten worden de Trophies nu verticaal weergegeven in plaats van horizontaal, waardoor er meer per keer getoond kunnen worden.

Spelers kunnen het Control Centre nu meer vrijelijk indelen door de opties onderaan het scherm zelf qua volgorde in te stellen.

Bij gebruik van PlayStation Now kunnen gebruikers de connectie testen en problemen die er eventueel zijn identificeren. Ook kunnen spelers de maximale resolutie voor streamen bepalen om de performance te optimaliseren. Verder geven Game hubs beter aan wanneer een game uit de service gaat verdwijnen.

Als spelers deelnemen aan uitdagingen in games om de beste tijd of een high score neer te zetten, dan zal de PlayStation 5 automatisch een clip opnemen als dat ook daadwerkelijk lukt. Verder worden er verschillende lengtes qua tijd toegevoegd, waaruit spelers kunnen kiezen voor het opnemen van clips.

Als een kind aangeeft een game te willen spelen met het gebruik van de communicatie features, dan zal de ouder een notificatie via de PlayStation 5 en PlayStation App krijgen. Dit om eventueel de ouderlijk toezicht instellingen aan te passen. Bij goed- en afkeuring krijgt het kind een melding.

De DualSense controller krijgt een update om de stabiliteit te verbeteren.

Het proces om internetverbindingen op te zetten is versimpeld, waardoor het nu vlotter zal verlopen.

En daarmee zitten er toch wel een aantal mooie nieuwe features en aanpassingen voor de PlayStation 5 aan te komen. Tevreden? Mis je nog iets of juist niet tevreden? Laat het hieronder weten.