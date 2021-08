Heb je de ambitie om mooie foto’s te maken als een professionele fotograaf, maar heb je geen zin om zo’n dure camera aan te schaffen? Geen zorgen, je controller naar keuze volstaat! PlaySense organiseert namelijk een fotowedstrijd, zodat jij prachtige kiekjes kunt maken en deze met ons kan delen. Via onze Discord kan je met trots jouw foto’s tonen, waarna redactieleden een keuze zullen maken. De winnende foto zullen wij hier op PlaySense.nl plaatsen met jouw Gamertag, PSN ID, Nintendo Online naam of je PlaySense schermnaam (in overleg).

Dit keer mogen jullie de cockpit instappen van Microsoft Flight Simulator om mooie foto’s te maken. Het is immers een zeer fotogenieke game, dus wij verwachten een aantal mooie beelden voorbij te zien komen. Na ongeveer twee weken zullen we hier laten weten wie zich de winnaar van deze actie mag noemen. Is dit niet jouw game? Geen zorgen, diverse games – ook op andere platformen – zullen later dit jaar voorbij komen.

Mocht je al in onze Discord zitten, weet dat je ons ook nog kan volgen op Instagram, Facebook en Twitter voor de laatste nieuwtjes of om in de gaten te houden wie de winnaar van deze actie is.