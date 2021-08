EA heeft aangekondigd dat ze een korte film voor Battlefield 2042 zullen uitbrengen. Deze korte film zal dienst doen als prequel voor de aankomende shooter wat dus het gemis van een singleplayer enigszins zal moeten verzachten. De film zal op 12 augustus om 17.00 uur in première gaan en zodra deze live staat, check je het natuurlijk hier op PlaySense.nl.

Veel details hebben we nog niet over de film, maar de korte omschrijving geeft aan dat we getuige zullen zijn van gebeurtenissen die de enorme oorlog veroorzaken waar je uiteindelijk in de game aan zal deelnemen. Kortom, we krijgen wat meer context waartegen Battlefield 2042 zich afspeelt.

Battlefield 2042 staat gepland voor een release op 22 oktober later dit jaar. De game verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Meer over de game lees je in onze preview en als je wat meer over Battlefield Portal te weten wilt komen, dan kan je hier terecht.