Sinds de lancering van de PlayStation 5 schittert de ondersteuning voor variable refresh rate vooral in afwezigheid. Tot nu toe biedt alleen Microsofts zwarte doos de mogelijkheid om VRR aan te zetten, terwijl Sony eind november vorig jaar vertelde dat VRR onderweg is in de vorm van een update.

Nu lijkt het erop dat de veelgevraagde feature eind dit jaar beschikbaar zal zijn op de PlayStation 5. Tenminste, als we de woorden van Robert Zohn – president van Value Electronics – mogen geloven. De retailer is in gesprek gegaan met TechNClub, waarin Zohn aangeeft dat Sony op dit moment wacht op een aanpassing van de HDMI 2.1 specificaties. Er komen namelijk wat veranderingen op de protocollen en dit raakt onder andere de CEC Link, ARC en eARC (Audio Return Channel en Enhanced Audio Return Channel).

Zohn zegt dat de engineers bij Sony aan het wachten zijn totdat deze veranderingen definitief zijn doorgevoerd, voordat ze de update voor VRR uitrollen. Deze feature maakt het mogelijk dat tv’s hun refresh rate aanpassen naar de hoeveelheid frames die ze ontvangen van een console. Dit moet zaken zoals tearing en stotterend beeld tegengaan.