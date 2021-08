Eerder deze week leek de eerste informatie van het vijfde seizoen van Call of Duty: Warzone gelekt te zijn: een nieuwe Operator en SMG doen vanaf de start van het seizoen waarschijnlijk hun intrede. Dat blijkt nu te kloppen, nu de opening cinematic van het vijfde seizoen online is verschenen. Daarmee weten we dat het op 12 augustus van start gaat.

De lekken houden echter niet op, want de komst van Season 5 lijkt mogelijk ook next-gen versies van de shooter te bevatten. Op Twitter laat gebruiker BreadisModding weten dat hij vroegtijdig de URL met de aankomende patchnotes heeft gevonden. De pagina in kwestie is nu nog leeg, maar de link bevat straks waarschijnlijk alle info met betrekking tot de veranderingen in Call of Duty: Warzone. De link lijkt echter zelf al wat te verklappen, want er wordt duidelijk gesproken over een ‘next-gen-launch’, wat mogelijk dus betekent dat Warzone straks een eigen versie heeft op de PlayStation 5 en Xbox Series consoles.

Hoewel de link direct verwijst naar de website van ontwikkelaar Raven Software, is een next-gen versie dus nog allesbehalve bevestigd. Daarvoor zullen we de aankomende dagen dus nog even moeten afwachten.