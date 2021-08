De Summer Sale in de PlayStation Store is al twee weken bezig en zoals wel vaker gebeurt bij dit soort uitverkopen, wordt het aanbod naargelang de tijd verstrijkt aangepast. Een reeks van games die in de aanbieding waren in de afgelopen weken, die zijn weer terug naar de oude prijs gegaan. Dit om plaats te maken voor nieuwe deals.

Er zijn dik 250 nieuwe deals aan de sale toegevoegd en daaronder vallen zowel games voor de PlayStation 4 als de PlayStation 5, zoals Final Fantasy VII Remake Intergrade, The NioH Collection, Assassin’s Creed: Valhalla, Guilty Gear – Strive – en nog veel meer. Het zijn er teveel om op te noemen, daarom verwijzen we je graag naar de PlayStation Store.

Je kunt de gehele Summer Sale hier terugvinden. De huidige aanbiedingen zijn beschikbaar tot 18 augustus.