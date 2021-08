Voor de mensen die gebruikmaken van de app Waze, hebben wij leuk nieuws. Halo Infinite heeft een samenwerking met Waze opgezet, wat zorgt voor een leuke en toffe ervaring voor in de auto. Je kan namelijk je auto, die je ziet in de app, instellen als een Halo voertuig. Zodra je het Halo thema uitkiest, krijg je de keuze aan welke zijde van de strijd je wilt staan: de UNSC of de Banished. Eenmaal de partij gekozen waar je de meeste affiniteit mee hebt, krijg je het bijbehorende logo bij je naam te zien (als Mood) en is je auto helemaal Halo ready.

Als je gekozen hebt voor de UNSC gaat niemand minder dan Master Chief je de weg wijzen. Bij de Banished zal Escharum dan weer de aanwijzingen naar je roepen. Van beide personages krijg je hieronder een impressie van hoe het dan zou klinken:

Klik hier om Waze te downloaden en je Halo thema in te stellen. Voordat je losgaat als een Marine, let wel een beetje op de weg.