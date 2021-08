Voor onze Pokémon Go fans hebben we weer goed nieuws. Niantic heeft namelijk de data bekendgemaakt voor het Ultra Unlock Part 3: Sword & Shield event. Part 3 is tevens het laatste event en dit zal op 20 augustus van start gaan. Hierin kun je verschillende Pokémon verwachten uit de Galar regio, dit uit de Sword en Shield Pokémon games.

Tot de 26ste van augustus heb je de kans om de verschillende Pokémon te vangen, waaronder Zacian die in de 5-sterren raid een opwachting zal maken. Overige Pokémon die je mag verwachten uit de Galar regio zijn onder meer Lapras, Slowpoke, Falinks en Farfetch’d, en dat in 1 tot 3 sterren raids. Een Mega Beedrill kan gevangen worden in de Mega raids.

In de tweede week, die loopt van 26 augustus tot 1 september, heb je de kans om Zamazenta te vangen in eveneens een 5-sterren raid. Andere Galarian Pokemon die je aan je collectie kan toevoegen zijn onder andere Darumaka, Meowth, Ponyta en Stunfisk. In de Mega raid kan je dan weer een Mega Pidgeot opjagen.

Er zijn ook nog andere Pokémon te vangen, zoals Skwovet, Greedent, Wooloo, Dubwool en Falinks. Dus er is genoeg om naar uit te kijken in augustus! Mocht je Pokémon Go nog niet hebben of je hebt het van je mobiel afgehaald, maar je bent weer geïnteresseerd, klik dan hier voor de Android versie of hier voor de iOS versie.