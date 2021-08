Heb je ondertussen alles wel gezien wat Mario Super Rush te bieden heeft, dan loont het om de game toch weer op te starten. Er is namelijk een nieuwe update beschikbaar die nieuwe content toevoegt.

Na het downloaden en installeren van de update zal er een nieuwe modus beschikbaar zijn, waar veel gamers op hebben gewacht: Ranked Match. Je kan dan meteen aan de slag met een extra personage: Toadette.

Hier blijft het niet bij, want je kan je skills gaan testen op een nieuw parkoers met de naam: New Donk City. Als je dan gebruikmaakt van motion controls, dan is het mogelijk dat je merkt dat deze beter werken dan voorheen. Dit is namelijk ook aangepakt met de update.

🏌️ Fore! Mario Golf: Super Rush scores a free update tomorrow.

✔️ New mode: Ranked Match

✔️ New character: Toadette

✔️ New course: New Donk City

✔️ Improved motion controls

Look forward to more updates later this year! pic.twitter.com/VhLckKqwYY

