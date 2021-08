Mario staat al jaren bekend als een uitermate sportieve loodgieter, en afgelopen juni mocht hij z’n golfclubs uit de garage halen voor Mario Golf: Super Rush. In deze game is het mogelijk om in de Speed Gold modus de golfbaan van hole tot hole te doorlopen, zonder dat er laadschermen tussen zitten, een functionaliteit waar ontwikkelaar Camelot erg trots op is.

In gesprek met het Japanse Nintendo Dream vertellen producent Hiroyuki Takahashi en regisseur Shugo Takahashi dat het team door deze nieuwe modus gedwongen werd om golfbanen te maken die daadwerkelijk met elkaar verbonden zijn. Het team had zelfs de ambitie om een map te maken die zo groot is als Hyrule Field in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Camelot heeft zelfs advies en hulp gekregen van het Zelda-team om de ontwikkelaars op weg te helpen.

‘We only show it in a small part of the game, but we really wanted to make a game where you hit the ball anywhere on the vast courses. A game where if you hit the ball as far as the next hole, you’d have to go and hit it all the way back. A map the size of Hyrule Field was our goal, and the Zelda team at Nintendo shared ideas with us as to how we could get there.’