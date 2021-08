Sony heeft deze zomer en dit najaar meerdere exclusieve games op het programma staan en Deathloop is er daar eentje van. Deze game heeft met wat uitstel te maken gehad en staat nu gepland voor 14 september. Die datum zal zeker gehaald worden, want Arkane Studios heeft vandaag laten weten dat de game goud is gegaan.

Dit betekent zoveel als dat de game definitief klaar is om op disc gedrukt te worden en daardoor staat de release niets meer in de weg. In de tussentijd zal er ongetwijfeld gewerkt worden aan een day one patch die bij de release verschijnt, maar dat zullen we nog even moeten afwachten.

