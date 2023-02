Richting het einde van 2021 wist Arkane ons te verblijden met Deathloop: een knotsgek avontuur waar je in de schoenen stapt van Colt Vahn en een constante cyclus moet zien te doorbreken. Een jaar na de release verliep de exclusiviteitsdeal met PlayStation en kon de game ook voor andere platforms verschijnen. Dat duurde niet lang en al snel was de game beschikbaar op de Xbox Series X|S, natuurlijk ook via Game Pass.

Dat heeft de game een flinke boost gegeven, want Arkane heeft via Twitter laten weten dat meer dan vijf miljoen spelers het avontuur in Blackreef aangegaan zijn. Een flink aantal van deze spelers zullen dus waarschijnlijk gekomen zijn door de beschikbaarheid via Game Pass. Arkane deelt tevens een paar leuke statistieken omtrent Deathloop, onder meer waar en hoe vaak spelers zijn gestorven door bijvoorbeeld explosies of zwaartekracht.

Het is goed mogelijk dat er nog meer Deathloop onderweg is, zij het in de vorm van een uitbreiding of een gloednieuwe game. Stemacteur Jason Kelley leek zich onlangs hierover te verspreken, maar een officiële aankondiging bleef tot nu uit.

https://twitter.com/deathloop/status/1628786764503519236?s=20