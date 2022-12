Arkane lanceerde vorig jaar hun laatste game – Deathloop – voor de PlayStation 5 en de titel is sinds een aantal maanden ook beschikbaar op de Xbox. Voor die tijd gingen er geruchten over een eventuele uitbreiding of zelfs een nieuw deel bij monde van stemacteur Jason Kelley.

We zijn inmiddels een half jaar verder en Kelley – en diens collega Ozioma Akagha, die de stem van Julianna inspreekt – verschenen onlangs in een livestream, waar Kelley mogelijk wederom z’n mond voorbij heeft gesproken. Tijdens de stream zei de stemacteur namelijk dat Bethesda ze onlangs wederom heeft ingehuurd voor projecten die nog een codenaam hebben.

Het fragment hieronder laat Kelley’s gezicht zien nadat hij de uitspraak heeft gedaan en de acteur lijkt oprecht geschrokken te zijn van zijn eigen woorden. Het lijkt dus een kwestie van tijd te zijn voordat we meer Deathloop content mogen verwachten, zij het in een uitbreiding of een compleet nieuw deel.