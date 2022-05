Deathloop lanceerde in september 2021 en we waren behoorlijk tevreden over de game, zoals je kan lezen in onze review. Ontwikkelaar Arkane Studios heeft inmiddels meerdere updates uitgebracht voor de game, waaronder de toevoeging van een fotomodus. Tevens zal binnenkort de exclusiviteitsdeal met Sony aflopen en dus lijkt het een kwestie van tijd voordat de game ook voor de Xbox Series X|S lanceert.

De vraag is nu: hoe ziet de toekomst van Deathloop er uit? Nou, die is mogelijk een stuk concreter dan we hadden verwacht. Stemacteur Jason Kelley – die de stem van Colt Vahn inspreekt – deelde namelijk via Twitter de onderstaande foto, waarbij hij zegt dat hij terug in de studio is en hij ‘niet kan wachten om dit te delen’. Natuurlijk werden er al snel vragen gesteld over een eventuele uitbreiding voor Deathloop, maar hier is Kelley tevens heel duidelijk over: het gaat hier om een nieuwe game, maar door een geheimhoudingsverklaring mag hij niet meer zeggen.

Het ziet er dus naar uit dat we meer Deathloop mogen verwachten. Zodra Arkane en/of Microsoft met een aankondiging op de proppen komt, lees je dat natuurlijk bij ons terug.