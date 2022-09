Eerder vandaag kon je al lezen dat de kans groot is dat Deathloop naar de Xbox zou komen en zojuist heeft Bethesda dit bevestigd. De shooter van Arkane Studios zal op 20 september naar de Xbox Series X|S komen en de game is direct beschikbaar op release via Xbox Game Pass.

Om op 20 september gelijk aan de slag te kunnen, is het mogelijk de game nu alvast te downloaden en installeren. Daarnaast brengt de ontwikkelaar op de genoemde datum de ‘Golden Loop’ update uit voor de game op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Deze update voegt een nieuw wapen, een nieuwe ability, nieuwe vijanden en meer toe. Bethesda gaat uitgebreid op de Golden Loop update in middels een artikel dat je hier kunt vinden. Ook brengt deze update de nodige quality of life verbeteringen naar het spel.