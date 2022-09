Arkane Studios is inmiddels in de handen van Microsoft beland, maar voorafgaand aan die deal had de Franse studio nog wel een afspraak met Sony staan: de tijdelijke exclusiviteit van Deathloop. Die periode is inmiddels verlopen en dus rest alleen nog de vraag wanneer Arkanes knotsgekke tijdreis avontuur naar de Xbox Series X|S komt.

Dat lijkt nu spoedig te gaan gebeuren, want er is onlangs een advertentie voor Deathloop gespot op de Xbox dashboards, zoals je op de afbeelding hieronder kunt zien. Vermoedelijk is de advertentie te vroeg geplaatst, gezien deze nog niet naar een concrete pagina leidt. Desalniettemin lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat Deathloop ook beschikbaar is voor Xbox-spelers. Uiteraard is de verwachting dat de game ook speelbaar zal zijn via Xbox Game Pass.