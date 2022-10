Voor fans van Arkane was het al lang duidelijk, maar dankzij de laatste episode van de Xbox podcast is het nu dan ook eindelijk officieel bevestigd. Dinga Bakaba, Arkane’s creative director, laat daar namelijk weten dat Deathloop en Dishonored hetzelfde universum delen. Uiteraard speelt Deathloop zich in de toekomst af, lang na Dishonored: Death of the Outsider.

Oplettende spelers kunnen heel wat hints naar Dishonored in Deathloop vinden. Uiteraard worden die niet verklapt, maar een snelle Google zoekopdracht doet wonderen. Bakaba zijn favoriete hint is in ieder geval de Dunwall Tower als logo op de Heritage Gun in Deathloop. Dat zegt gelijk genoeg toch? Deathloop is inmiddels ook op de Xbox en Game Pass beschikbaar.