Bethesda heeft Deathloop voorzien van zijn derde grote update en die brengt een aantal leuke features met zich mee, waaronder een fotomodus. Het was trouwens niet heel gemakkelijk om een fotomodus toe te voegen aan Deathloop. Dit komt doordat het spel in een first-person perspectief wordt weergegeven en je alleen je ledematen kunt zien. Toch is het Bethesda uiteindelijk gelukt om de veel gevraagde optie aan de game toe te voegen.

Hieronder kom je via de video meer over de feature te weten.

Wat ook vaak werd aangehaald door spelers van Deathloop, is dat zij graag meer opties zouden willen hebben om de gameplay aan te passen. Ook hier is met de nieuwe update gehoor aan gegeven. Je kan nu verschillende dingen aanpassen, waaronder het volgende:

New gameplay settings that allow players to further customize combat in Single-Player Mode (most are not available for Online or Friends modes). This includes increasing or decreasing combat difficulty, adjusting number of Reprises and slowing game speed.

New HUD and subtitle options, such as customizing the size, opacity and color of various text and graphical elements

Easier menu navigation, allowing for the use of directional buttons on the controller to navigate up and down menu lists. The cursor speed can also now be adjusted in settings to help with navigating the settings with a controller.

Ben je een PlayStation 5-bezitter die Deathloop daarop speelt, dan heeft Bethesda nog een leuke verrassing voor je. Er staan namelijk negen avatars voor je klaar. Om deze te kunnen bemachtigen moet je de onderstaande code in de PlayStation Store inlossen:

3XF7-QANX-CJ6A

Hieronder kan je zien welke avatars je dan krijgt.