Eerder kon je al lezen dat Far Cry 5 dit weekend gratis te spelen is en als je over een Xbox beschikt, dan profiteer je dit weekend van nog meer freebies. Naast Far Cry 5 zijn namelijk ook Unturned en Bee Simulator dit weekend gratis te spelen. De enige vereiste is dat je Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate hebt.

De genoemde games zijn vanaf nu tot zondag 8 augustus 21.00 uur beschikbaar. Besluit je de games te willen kopen, weet dat je profiteert van een extra korting op alle titels. Zo kun je Unturned nu tijdelijk tegen 50% korting aanschaffen en Bee Simulator kent zelfs een korting van 60%.

Voor meer uitgebreide informatie over de ‘Free Play Days’ van Microsoft kan je hier bij Xbox Wire terecht.