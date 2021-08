We zien cell-shaded shooters met enige regelmatig voorbij komen en een goed voorbeeld van deze stijl is de Borderlands franchise. Uiteraard slaagt niet iedereen erin om in deze stijl succesvol te zijn, zo kregen we eind vorig jaar de remake van XIII die niet echt geslaagd was – hoewel het origineel daarentegen wel goed is. Een soortgelijke titel genaamd RICO London werd een tijdje terug aangekondigd en daar is nu ook de releasedatum van bekend geworden.

De game zal op 2 september voor vrijwel alle platformen verschijnen en deze game speelt zich af op Oudejaarsavond in hartje Londen in het jaar 1999. Je staat in de schoenen van detective Redfern, die op heterdaad een wapendeal ziet plaatsvinden. Dat laat ze natuurlijk niet zomaar gebeuren en zo begint het nieuwe jaar voor haar op een explosieve manier. Mocht je meer willen weten over deze coöperatieve shooter, dan kan je de onderstaande gameplay bekijken.