In dit digitale tijdperk is het nog vaak de discussie wat nou nog echt van de consument is. Licenties worden verschaft doormiddel van een betaling, maar als een bedrijf zegt ‘de stekker gaat eruit’, ben je alsnog de klos, gezien zij altijd dat recht blijven behouden. Deze soorten van macht zijn natuurlijk een zeer discutabele zaak, maar het valt ook niet te ontkennen dat het digitaal verspreiden van content genoeg voordelen biedt. Hoe dan ook, er zijn talloze meningen, ideeën en invalshoeken los te laten op het concept van digitale content.

Hideo Kojima spreekt hierover zijn zorgen via een Twitterbericht. Daarin benadrukt hij dat ook niet alleen doelbewuste acties van bedrijven ervoor kunnen zorgen dat je geen toegang meer krijgt tot je digitale content, maar ook dat een bedrijf de toegang tot dit soort content niet meer kan verschaffen door bijvoorbeeld rampen of ongelukken.

Eventually, even digital data will no longer be owned by individuals on their own initiative. Whenever there is a major change or accident in the world, in a country, in a government, in an idea, in a trend, access to it may suddenly be cut off. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 5, 2021

We will not be able to freely access the movies, books, and music that we have loved. I would be a have-not. That's what I'm afraid of. This is not greed. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 5, 2021

Het is wel interessant dat het van Kojima afkomstig is. Indirect heeft hij te maken gehad met dit soort praktijken. P.T. is bijvoorbeeld niet meer te downloaden op je PS4/PS5 doordat Konami hier een stokje voor steekt. Hoewel hij met Death Stranding weer fanatiek gebruik heeft gemaakt van de technische digitale snufjes van deze tijd om iedereen in contact te brengen. Wat natuurlijk ook tot één van de mogelijkheden behoort, is dat dit onderwerp misschien wel de volgende inspiratiebron kan zijn voor Kojima zijn nieuwe gameproject. Je weet het ook nooit met dit briljante figuur.