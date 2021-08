The Medium begon als Microsoft-exclusive, maar ondertussen weten we dat de psychologische horrorgame op 3 september ook te spelen zal zijn op de PlayStation 5. Bloober Team heeft nu een video beschikbaar gesteld, waarin ze laten zien hoe de unieke features van de DualSense worden gebruikt.

Het is de bedoeling dat de speler voelt wat de hoofdrolspeelster in de game voelt, door middel van haptische feedback en het gebruik van de adaptieve triggers. Hierdoor schotelt de PlayStation 5-versie van The Medium je een intensere ervaring voor dan op de Xbox en pc.

Hoe Bloober Team dat wil doen wordt in onderstaande video uitgelegd.