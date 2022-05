Sony lanceert binnenkort een nieuw PS Plus systeem en heeft daarvoor logischerwijs heel wat deals met andere studio’s gesloten. Volgens een document uit april 2022 is Bloober Team – de ontwikkelaar van psychologische horrortitels als The Medium, Blair Witch en de twee Layers of Fear games – daar één van.

Het document stelt dat Sony een licentie in handen heeft voor het verhandelen van bepaalde Bloober Team titels via een nieuw distributiesysteem. Meer concrete informatie hebben we niet, al kunnen we uit het document afleiden dat Bloober Team binnenkort zelf de nodige aankondigingen zal doen.