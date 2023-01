Na het afronden van de PlayStation 5-versie van The Medium is Bloober Team zich hoofdzakelijk aan het focussen op Layers of Fear en de remake van Silent Hill 2. Toch is de ontwikkelaar ook al naar de toekomst aan het kijken en daar zien zij een mogelijkheid tot vervolgen op twee van hun eerder uitgegeven titels.

Bloober Team production hoofd Kacper Michalski heeft tegenover GamingBolt laten weten dat zij het niet uitsluiten dat er een vervolg komt op The Observer en/of The Medium. Voorwaarde is wel dat daar goede ideeën voor op tafel moeten liggen. Het moet dus niet een geforceerde titel worden.

“If we come up with a good idea on how to make a jump back to the universe of Observer or The Medium, then why not? Everything’s possible.”