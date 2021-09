The Medium was een tijdelijke Xbox console exclusive, maar dat is sinds deze maand veranderd. De horrorgame is nu ook op de Playstation 5 te spelen en er is nu een update beschikbaar voor deze versie die de game nog mooier maakt.

Versie 1.02 voor de PS5-versie van The Medium voegt namelijk het gebruik van ray tracing toe. Hierdoor ziet het geheel er nog onheilspellender uit dan het al was. De patch zorgt er tevens voor dat de performance van de game beter is en hetzelfde geldt voor de haptische feedback.

Bloober Team is ook op de hoogte van een Trophy-bug en deze wordt binnenkort opgelost met een nieuwe patch. Als je wilt weten wat wij van The Medium vinden, lees dan onze review.