Bloober Team kennen we als ontwikkelaar vooral van hun psychologische horrortitels, waaronder het Layers of Fear tweeluik, de aardige Blair Witch game en het sfeervolle The Medium. Genoeg om de oren te spitsen als ze over een nieuw project spreken, dus. Rogue Games is een minder bekende studio, al staat hun toekomstige game Neon Beasts hier en daar toch op iemands radar. Beide ontwikkelaars slaan nu de handen in elkaar voor een nieuwe titel, die volgens hen ‘badass’ moet worden.

Meer dan de aankondiging kunnen we momenteel niet de wereld insturen, al vermoeden we – gezien de voorgeschiedenis van Bloober Team – dat de game zich opnieuw in het horrorgenre zal situeren. Dat beide ontwikkelaars enthousiast zijn over de samenwerking, blijkt uit de onderstaande reacties van de CEO’s.