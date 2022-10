Het is de laatste tijd helemaal de mode om een tv-serie te maken van videogames. Kijk maar even naar het succes van The Witcher, Cyberpunk: Edgerunners of Arcane: League of Legends bijvoorbeeld. In dat rijtje komt binnenkort ook The Medium, de horrorgame die Bloober Team in 2021 op ons gooide.

Dit werd aangekondigd op de officiële site van de studio. Aan het roer staat Tomasz Bagiński, de man die ook executive producer van The Witcher op Netflix is.

“Connecting the world of movies and games is a huge, but also fascinating challenge. I am glad that I have the pleasure of working on a project like The Medium with such a fantastically talented team.”

Wanneer de serie zal verschijnen en waar die te zien zal zijn, is momenteel nog niet duidelijk. Wel werd al aangegeven dat het de bedoeling is dat de serie niet enkel voor een Pools publiek zal verschijnen, wat doet vermoeden dat ook wij de serie ergens zullen kunnen zien/streamen.