Rockstar Games heeft GTA Online weer van een nieuwe update voorzien en de game staat momenteel nog volop in het teken van auto’s en racen, nadat de grote Los Santos Tuner update vorige maand werd uitgebracht.

In navolging van die update, is er nu een nieuwe auto aan GTA Online toegevoegd. Het gaat om de Vapid Dominator ASP, die je hierboven afgebeeld ziet. Verder zijn er ook mooie extra’s voor autoliefhebbers. Zo krijg je gratis kledingitems als je voor 18 agustus de LS Car Meet bezoekt of deze week een race in de Street Race Series wint. Ook krijgen alle LS Car Meet leden die voor 18 augustus Reputation Level 20 bereiken nog een bonus van GTA$250K.

Verder verdien je nu ook tijdelijk dubbele GTA$ en RP bij Street Races. Dergelijke bonussen zijn ook nog in andere modi te vinden. Survivals leveren ook dubbele beloningen op, terwijl je in Business Battles nu zelfs drie keer zoveel GTA$ en RP als normaal verdient.

Mocht je nog op zoek zijn naar een nieuwe off-road wagen, dan kan het lonen om een gokje te wagen bij de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort. Daar is de Canis Seminole Frontier nu namelijk te winnen. Tot slot kun je momenteel ook nog profiteren van de onderstaande in-game kortingen.