Castle Craft: World War is een nieuwe RTS-game voor Android- en iOS-gebruikers. In deze game is het zaak om met een sterke partij aan helden en andere soort units je tegenstander op een slimme manier tegen te gaan. Dit breid je uit en zet je in op het slagveld waar je rekening moet houden met resources en actief moet reageren op je tegenstanders. Zo haal je tactisch voordeel en win je de strijd. Naast de mogelijkheid om via PvP een potje strategisch te knokken, bevat Castle Craft: World War ook een coöpmodus, simulatiegevechten, vriendschappelijke knokpartijen en Guild Battles. Ook heeft het een Realm vs. Realm modus, met twee opties die Federation War en Local Conquest War heten. Klinkt spannend.

RisingWings heeft aangekondigd dat je je al kan inschrijven voor de game. Voor iOS-gebruikers wordt de game ook beschikbaar gesteld, waarvoor de pre-orders spoedig worden geopend. Geïnteresseerden die zich inschrijven voor deze game krijgen natuurlijk een paar exclusieve items zodra de game uit is. De game wordt verwacht in de tweede helft van 2021. Hieronder een korte trailer om een goed beeld te krijgen.