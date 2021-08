Onlangs raakte bekend dat de Overwatch League grote sponsors als Coca Cola, IBM en State Farm heeft verloren en ook ditmaal is er geen goed nieuws voor de fans van Overwatch. Het was al langer bekend dat Overwatch 2 een release in 2021 niet zou halen, maar nieuwe geruchten lijken te suggereren dat de game nog veel langer op zich zal laten wachten.

Metro, die eerder al correcte geruchten verspreidde over Overwatch 2, liet via Twitter weten dat zelfs een release in 2022 hoogst onwaarschijnlijk is, omdat de ontwikkeling langer duurt dan gedacht. Net als veel gamers hoopt hij ook dat deze geruchten niet kloppen, al sluiten ze wel perfect aan bij een eerder statement dat de ontwikkeling enorm traag verloopt.

OW2 News I’ve heard from multiple people close to my original source with OW2 that the development is taking longer than expected. From what I can gather a release in 2022 does not seem likely anymore. I hope this is false and I’m proven wrong. — Metro (@Metro_OW) August 7, 2021

Activision Blizzard had eerder aangegeven dat zowel Diablo 4 als Overwatch 2 niet zullen verschijnen in 2021. Uiteraard is er wel nog steeds een mogelijkheid dat er ergens in 2022 een beta verschijnt van de game, om fans niet al te lang op hun honger te laten zitten. Voorlopig is het gerucht met een stevig korreltje zout te nemen, aangezien er nog geen officiële bevestiging is vanuit de studio zelf.