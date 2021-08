Eind dit jaar komt er flink wat nieuwe hardware op de markt, zoals de Nintendo Switch OLED, de Playdate en de Steam Deck. Van die laatstgenoemde zijn er een aantal video’s verschenen, waarin YouTubers hands-on met de handheld zijn gegaan.

Valve heeft al een keer geprobeerd om pc’s in een gebruiksvriendelijkere consolevorm aan te bieden met Steam Machines, maar dit sloeg niet aan. Het Amerikaanse bedrijf probeert het nu met de Steam Deck, een pc als handheld.

We weten al de specificaties van de Steam Deck en wat er mogelijk is, alleen heeft nog niemand daadwerkelijk met de handheld mogen spelen. Daar is verandering in gekomen, want een aantal YouTubers hebben de pc-handheld mogen testen. Hun bevindingen hebben zij gedeeld door middel van een video. Een aantal daarvan kan je hieronder checken.