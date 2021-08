Tormented Souls komt voor zowat alle platformen uit die je maar kunt bedenken, maar de verschillende versies zullen niet allemaal tegelijk op de markt komen. De horrorgame komt eerst naar de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Gamers met een huidige generatie console of pc kunnen deze maand al met de horrortitel aan de slag, en wel op de zevenentwintigste. PQube en Digital Effect weten nog niet wanneer Tormented Souls voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch zal verschijnen.

Wil je eerst een voorproefje van de game, dan is dat mogelijk als je een pc of PS5 hebt. Op deze platformen is er namelijk een demo beschikbaar. Deze schotelt je de eerste 40 minuten van het spel voor.

Er is ook een nieuwe trailer van Tormented Souls verschenen en deze check je hieronder.